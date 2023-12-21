МИД Узбекистана пригласил посла РФ после высказывания Прилепина

Российского посла в Узбекистане Олега Мальгинова пригласили в Министерство иностранных дел страны из-за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина, который сказал о присоединении Узбекистана к РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

«21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов», — следует из сообщения узбекского МИД.

При этом сообщается, что до Мальгинова «в принципиальной форме довели», что подобные высказывания от партийного лидера дружественной стороны «не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» между странами.

Ранее сообщалось, что писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду», член «Команды Путина» Захар Прилепин считает, что дойти до Киева станет главным в его политической карьере. Также Прилепин опроверг слухи о разногласиях внутри СРЗП, и добавил, что политическую карьеру он намерен строить в соответствии с нынешней ситуацией в России. Насчет самочувствия писатель отметил, что теперь может ходить без палочки и не пользуется инвалидной коляской, и в целом чувствует себя хорошо.

Ранее в Ленинградской области наградили лауреатов премии «Команда Путина».