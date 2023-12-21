У главы судейской комиссии Украины нашли гражданство РФ

На Украине нашли российское гражданство у главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова, что запрещено законодательством страны. Об этом сообщает украинское издание «Закон и бизнес».

«Высший совет правосудия сегодня получил письмо от Государственного бюро расследований, которое (…) подчеркнуло, что глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов является гражданином России», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что ранее Игнатов отрицал наличие у него российского паспорта, правоохранительные органы Украины готовят представление о лишении его полномочий судьи и отстранения от должности.

21 декабря сообщалось, что один из соратников Зеленского оказался гражданином России.

В тот же день на Украине опровергли американское гражданство семьи министра обороны.

Ранее Украинский суд оставил без движения иск Коломойского к Зеленскому.