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У главы судейской комиссии Украины нашли гражданство РФ

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины оказался гражданином России

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РИА «Новости»

На Украине нашли российское гражданство у главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова, что запрещено законодательством страны. Об этом сообщает украинское издание «Закон и бизнес».

«Высший совет правосудия сегодня получил письмо от Государственного бюро расследований, которое (…) подчеркнуло, что глава Высшей квалификационной комиссии судей Роман Игнатов является гражданином России», — говорится в публикации.

Несмотря на то, что ранее Игнатов отрицал наличие у него российского паспорта, правоохранительные органы Украины готовят представление о лишении его полномочий судьи и отстранения от должности.

21 декабря сообщалось, что один из соратников Зеленского оказался гражданином России.

В тот же день на Украине опровергли американское гражданство семьи министра обороны.

Ранее Украинский суд оставил без движения иск Коломойского к Зеленскому.

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