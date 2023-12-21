Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Ирландии оправдался за разговор с российскими пранкерами

Премьер Ирландии Варадкар заявил, что подыграл российским пранкерам в разговоре

close
100%
Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), поскольку у него «сразу же» появились подозрения о характере звонка. Его слова приводит газета Evening Standard.

По его словам, в ходе беседы очень быстро стало очевидно, «что что-то происходит и что что-то не так».

«Я завершил разговор, однако мне как бы было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок», — заявил Варадкар.

Премьер Ирландии подчеркнул, что у него «сразу же» возникли подозрения по поводу звонка, что якобы было видно в его ответах на вопросы от Вована и Лексуса.

«Я был очень осторожен в своих ответах… И затем в ходе разговора становилось все более ясно, что этот [звонок] фейковый», — подчеркнул он.

До этого в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Лео Варадкаром. В ходе беседы премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу миграционного кризиса, связанного с прибытием около 100 тысяч украинских беженцев, и заявил, что он не верит в скорое присоединение Украины к Европейскому союзу.

Ранее в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами