Премьер Ирландии оправдался за разговор с российскими пранкерами

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), поскольку у него «сразу же» появились подозрения о характере звонка. Его слова приводит газета Evening Standard.

По его словам, в ходе беседы очень быстро стало очевидно, «что что-то происходит и что что-то не так».

«Я завершил разговор, однако мне как бы было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок», — заявил Варадкар.

Премьер Ирландии подчеркнул, что у него «сразу же» возникли подозрения по поводу звонка, что якобы было видно в его ответах на вопросы от Вована и Лексуса.

«Я был очень осторожен в своих ответах… И затем в ходе разговора становилось все более ясно, что этот [звонок] фейковый», — подчеркнул он.

До этого в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Лео Варадкаром. В ходе беседы премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу миграционного кризиса, связанного с прибытием около 100 тысяч украинских беженцев, и заявил, что он не верит в скорое присоединение Украины к Европейскому союзу.

Ранее в Ирландии подтвердили разговор премьера с российскими пранкерами.