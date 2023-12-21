Путин предложил запустить обновленные нацпроекты

Президент России Владимир Путин заявил, что властям предстоит запустить обновленные нацпроекты, реализация действующих закончится в 2024 году. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества», — сказал Путин.

Путин заявил о необходимости своевременно подготовить и перезапустить национальные проекты.

Президент также затронул тему продолжительности жизни в России. На данный момент она превзошла допандемийные показатели.

Как отметил российский лидер, об этом свидетельствуют среднестатистические данные по итогам десяти месяцев текущего года. По словам главы государства, число летальных исходов, в том числе детских, снизилось и достигло рекордного минимума.

Ранее Путин заявил о проблемах с повышением рождаемости в России.