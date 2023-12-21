Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия не закрывается от Америки и Европы

Путин: Россия не закрывается от Америки и Европы, не надо валять дурака

close
100%
Росконгресс

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не закрывается от Америки и Европы, и призвал их не валять дурака в ожидании крушения России. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран», — сказал глава государства.

Он отметил, что им пора перестать думать о крушении РФ.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — сказал Путин.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует воевать с Европой. Также он заявил, что такая страна, как Россия, не нужна Западу.

До этого Владимир Путин рассказывал, что помимо желания развалить Россию, Запад хотел подчинить страну себе и использовать ресурсы.

Ранее в США указали на способность Путина манипулировать Трампом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами