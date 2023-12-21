Путин: Россия не закрывается от Америки и Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не закрывается от Америки и Европы, и призвал их не валять дурака в ожидании крушения России. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран», — сказал глава государства.

Он отметил, что им пора перестать думать о крушении РФ.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем», — сказал Путин.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Москва не планирует воевать с Европой. Также он заявил, что такая страна, как Россия, не нужна Западу.

До этого Владимир Путин рассказывал, что помимо желания развалить Россию, Запад хотел подчинить страну себе и использовать ресурсы.

Ранее в США указали на способность Путина манипулировать Трампом.