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В Петербурге задержали замначальника районного УМВД

В Петербурге задержали замначальника районного УМВД за превышение полномочий

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Замначальника УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга и старший инспектор задержаны за фальсификацию документов и превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

В сообщении отмечается, что речь идет об изъятии у индивидуального предпринимателя нелегального алкоголя. Сообщается, что в процессе рассмотрения материалов инспектор сфальсифицировал документ, значительно уменьшив в нем количество изъятого. Сейчас с задержанными проводят процессуальные действия. Сотрудники МВД выявляют, не причастны ли задержанные к другим махинациям.

20 декабря сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения на участника СВО в Санкт-Петербурге.

15 декабря в центре Санкт-Петербурга помощник сенатора устроил драку.

13 декабря в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД.

Ранее по делу о незаконной легализации 100 тыс. мигрантов в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции.

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