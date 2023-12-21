Министерство обороны Великобритании сообщило, что с начала российской спецоперации на территории Украины подготовило 32 тысячи солдат ВСУ. Соответствующая публикация появилась на странице военного ведомства в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Великобритания помогла подготовить 32 тысячи украинских военных для их борьбы за свободу. Последняя группа солдат покинула Британию, чтобы успеть вернуться на передовую к Рождеству», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что солдаты Соединенного Королевства организовали для представителей ВСУ рождественский праздник перед их возвращением на Украину.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Нестерюк рассказал, как вместе с товарищами проходил обучение на базе в Великобритании.

Как отметил украинский солдат, тренировки проходили на военной базе в районе города Лидса. При этом сам Нестерюк назвал данный населенный пункт «поселком» и подчеркнул, что здесь было организовано обучение морских пехотинцев.

По словам пленного бойца ВСУ, всего в тренировках приняли участие около 100 человек. В частности, под руководством канадских инструкторов военные с Украины обучались стрельбе из автомата Калашникова.

До этого сообщалось, что министерство обороны Великобритании признало, что Украине могли поставить военную технику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.

Ранее Кэмерон пообещал четвертый акт конфликта на Украине.