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Политолог объяснил, почему власти США не допустят воссоединения Китая с Тайванем

Политолог Гуреев: Тайвань является для США точкой сдерживания Китая

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Kevin Lamarque/Reuters

Мирным путем присоединить Тайвань к Китаю не получится, так как для США этот вопрос является критически важным, считает политолог Данила Гуреев. Для США Тайвань – это точка сдерживания Китая, заявил он телеканалу «360».

Если Тайвань потеряет самостоятельность, то КНР закрепится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что сделает ее сильнее как политически, так и экономически, отметил Гуреев, добавив, что США не могут этого позволить.

«В общемировом контексте конфликт вокруг Тайваня имеет приоритетное значение, в отличие от украинского конфликта, — считает политолог. — А все потому, что от проигрыша в украинском конфликте США особо ничего не теряют. Да, Россия станет сильнее в Восточной Европе, но американцы уже проходили это во времена СССР».

Так как Китай не признает независимость Тайваня, а США не откажутся сделают все, чтобы удержаться в Тихоокеанском регионе, то мирным путем этот вопрос не решится, подчеркнул Гуреев.

Напомним, американские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем, однако силу для этого применять не планируется. При этом в США просьбу Пекина поддержать мирное воссоединение с Тайванем отклонили.

В США ранее пригрозили Китаю «адскими санкциями» в случае действий против Тайваня.

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