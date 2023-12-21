Политолог: Запад начал понимать, что переоценил возможности Украины

Запад пока не может признать, что Россия не проиграет в конфликте на Украине, однако начинает осознавать, что переоценил возможности Киева. Такое мнение с беседе с газетой «Взгляд» озвучил германский политолог Александр Рар, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США и Европа сомневаются по поводу будущего Украины.

«Там (на Западе — «Газета.Ru») понимают, что дальнейшая военная поддержка украинцев приведет не к желаемому поражению России, а к финансовому и военному ослаблению самих США и ЕС», — сказал политолог.

Он добавил, что в Вашингтоне и Брюсселе судорожно обдумывают дальнейший план действий, пытаясь реалистично оценить силы Киева. В частности, речь о принятии Украины в Евросоюз и НАТО без присоединенных к России территорий.

Во время телеинтервью France 5 Макрон признал, что США и Европа испытывают сомнения относительно будущего Украины. Глава государства отметил: «Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, так же как и американцы».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.