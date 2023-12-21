Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал власти Германии «вороватым народом» за планы конфисковывать российские активы.

«Народ вороватый, мы это давно уже поняли. Вороватый раньше был в таком, знаете, политическом плане, в смысле отказа от договоренностей, в смысле попыток обмануть кого-то», — заявил он.

По его словам, «теперь вороватый уже в прямом смысле».

До этого немецкое издание Der Speigel писало, что Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд о конфискации замороженных российских активов на сумму более €720 млн.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Евросоюзе. Он пояснил, что в случае принятия решения о конфискации российских активов в ЕС симметричное решение Российской Федерацией будет принято незамедлительно.

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