На Украине опровергли американское гражданство семьи министра обороны

На Украине опровергли сообщения местных СМИ о том, что семья министра обороны Рустема Умерова имеет гражданство США. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Информация (…) о том, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети министра (сын – в возрасте 10 лет, дочери – 8 и 2 года) — являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова — нет», — говорится в публикации ведомства.

Перед этим украинское агентство УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале копии документов, согласно которым трое детей министра обороны Умерова стали гражданами США.

В Минобороны Украины заявили, что дети Умерова получили паспорта Украины в посольстве Украины в Соединенных Штатах, так как срок действия предыдущих документов истек. «Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов — США», — отметили в ведомстве.

Само нахождение семьи министра обороны за пределами их отчизны в Минобороны Украины объяснили покушениями и угрозами, в результате которых родственники Умерова выехали в США в 2016 году.

21 декабря сообщалось, что один из соратников Зеленского оказался гражданином России.

В тот же день глава Минобороны Умеров объявил о планах мобилизовать уехавших из Украины мужчин.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.