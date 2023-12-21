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В Совфеде оценили слова Борреля, что ЕС будет испорчен в случае победы России

Сенатор Карасин высмеял слова Борреля, что ЕС будет испорчен в случае победы РФ

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «публичным пустозвонством» слова Жозепа Борреля о том, что ЕС может быть «безвозвратно испорчен» в случае победы России в конфликте на Украине и продолжения конфликта в секторе Газа. В своем Telegram-канале он призвал искать авторов опасностей для Европы внутри Евросоюза.

Карасин напомнил Боррелю о том, как Запад три десятилетия настойчиво воспитывал киевских политиков и население Украины в антироссийском духе, постепенно превращая страну в «военно-политический плацдарм для лобового противостояния с Россией».

«Кто и какой головой думал в Брюсселе и Вашингтоне о том, во что это может вылиться в плане стабильности в мире? Так что авторов «новой опасности» для Европы ищите в своих рядах, г-н Боррель! Надо уметь просчитывать варианты развития вовремя. Публичное пустозвонство в нынешней ситуации уже никого не обманет», — написал Карасин.

Своим мнением Боррель поделился на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Европа в опасности. Если мы позволим президенту России Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал Боррель.

Он предложил европейцам засучить рукава, чтобы избежать такого развития событий.

Ранее Боррель назвал неправильным вопрос о возможной победе России.

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