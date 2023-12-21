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Спикер Совфеда рассказала об условиях для переговоров с Россией

Матвиенко: РФ сформировала условия, на которых готова к переговорам с Украиной

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила, что Россия сформулировала условия, на которых готова сесть за стол переговоров с Украиной, и не отступит от них. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, предпосылок для прекращения украинского конфликта пока не видно, но интерес стран Запада к нему падает.

В свою очередь губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переговоры с Киевом возможны только после полной капитуляции украинской армии и отвода вооруженных сил НАТО от границ России.

Новость дополняется.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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