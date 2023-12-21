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В Китае напомнили США об обязательствах по Тайваню

МИД Китая призвал США выполнять обязательства и не поставлять оружие на Тайвань

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что в Пекине ожидают от Соединенных Штатов выполнения взятых на себя обязательств в отношении Тайваня по прекращению поставок вооружения на остров. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Китай придает большое значение заявлениям, которые американская сторона сделала во время саммита G20 на Бали.

«Соединенным Штатам следует конкретными действиями подтвердить свою позицию о том, что они не поддерживают силы, выступающие за «независимость Тайваня», прекратить вооружать остров и поддержать его мирное воссоединение с материком», — заявил Ван Вэньбинь.

До этого представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил протест из-за военных поставок на Тайвань со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Пекин намерен отстаивать свой суверенитет над островом.

«Китай крайне недоволен продажей Соединенными Штатами оружия Тайваньскому региону Китая и решительно выступает против этого», — заявил У Цянь, комментируя намерение Вашингтона продать Тайваню вооружения на $300 млн.

По его словам, подобные действия Вашингтона подрывают безопасность КНР и создают «серьезную угрозу миру и стабильности» по обе стороны Тайваньского пролива. Кроме того, это посылает ошибочные сигналы сепаратистским элементам на острове, отметил представитель военного ведомства.

Ранее сенатор Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня.

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