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В Румынии выписали премию Санду за «европейские ценности»

Президенту Молдавии Санду выписали премию в Румынии за «европейские ценности»

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Global Look Press

Мэрия румынского города Тимишоара присудила премию в размере €30 тыс. президенту Молдавии Майе Санду за «европейские ценности». Об этом сообщает портал NewsMaker.

Как следует из текста, жюри высоко оценило «ясность ее европейского видения и решимость, с которой она его реализует».

«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышан как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии города.

Церемония награждения пройдет 12-13 января, уточняется в материале.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии заявили, что правящая партия потеряла легитимность.

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