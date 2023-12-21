В США призвали Украину смириться с потерей части территории

Украине следует смириться с потерей части территории ради урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

В публикации проводятся параллели между событиями Зимней войны Советского Союза с Финляндией в 1939 году и современной СВО.

«Как мог бы выглядеть мирный договор между Киевом и Москвой? Один исторический пример выделяется среди многих как потенциальная модель того, как могла бы закончиться российско-украинская война», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что власти Украины могли бы извлечь исторические уроки из событий Зимней войны и прийти к выводу, что при определенных обстоятельствах «сдача части территории, хотя и очень болезненная, все же имеет смысл».

12 декабря сообщалось, что США и Украина разработают новую стратегию для ВСУ на 2024 год.

8 декабря в США признали провальной собственную военную стратегию для Украины.

Ранее экс-морпех США предсказал потерю Украиной четырех своих городов.