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Один из соратников Зеленского оказался гражданином России

«Радио свобода»*: соратник Зеленского Баруля оказался гражданином России

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Efrem Lukatsky/AP

Соратник президента Украины Владимира Зеленского Наум Баруля имеет российское гражданство. Об этом сообщает «Радио Свободы» со ссылкой на расследование журналистского проекта «Схемы».

По информации издания, Баруля получил гражданство России в 2009 году. До 2019 года он приезжал в Крым по российскому паспорту. У Барули в Судаке нашли три квартиры. Кроме того, соратник Зеленского имеет две зарегистрированные в Крыму компании, одна из которых платила налоги в бюджет РФ до 2022 года.

Отмечается, что дочь Барули Ирина Борзова является депутатом Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

До этого «РБК Украина» сообщало, что заместитель национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек покинул должность из-за скандала с якобы российским гражданством супруги.

Он добавил, что дожидается результатов расследования по своему делу, которое сам же и инициировал, обратившись в государственное бюро расследований Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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