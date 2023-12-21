Израиль согласился на временное перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Израиль готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение десятков заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября. Об этом сообщает израильский арабоязычный телеканал Makan 33.

При этом ранее газета Wall Street Journal информировала, что ХАМАС отверг предложение израильской стороны о прекращении огня на одну неделю в обмен на освобождение удерживаемых лиц.

По данным Makan 33, стороны все еще далеки от достижения взаимопонимания. Канал также сообщает, что ХАМАС не согласился принять предложение Израиля по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.