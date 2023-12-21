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Избирательный штаб Владимира Путина начал свою работу

Избирательный штаб Владимира Путина открылся в московском Гостином дворе

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Избирательный штаб Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе. Об этом сообщили в Telegram-канале кремлевского пула.

В штабе будут круглосуточно работать волонтеры и руководство штаба, отметило издание.

Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле Героям России медали «Золотая звезда» Путин объявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

20 декабря Центризбирком разрешил Владимиру Путину начать сбор подписей для президентских выборов и принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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