Осужденный в РФ за шпионаж Уилан заявил, что США его бросили

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году, заявил, что США его бросили. Об этом он рассказал в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си».

По словам Уилана, Вашингтон упустил несколько возможностей для обмена и тем самым предал его.

Он добавил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа постоянно отказывалась обменять его на россиянина Виктора Бута, отсидевшего в американской тюрьме 14 лет. В декабре 2022 года Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения (для обмена. — «Газета.Ru»), но они не те, чего хотят русские. Поэтому они (власти США. — «Газета.Ru») перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит», — поделился Уилан.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США ведут активные переговоры с Россией о возвращении арестованных за шпионаж Пола Уилана и журналиста Александра Гершковича.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.