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Литву застал врасплох план ФРГ по переброске немецких войск в страну

Spiegel: Литву шокировали планы по переброске в страну бригады бундесвера

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Mindaugas Kulbis/AP

Планы ФРГ по размещению в Литве военной бригады бундесвера застигли врасплох Вильнюс, пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Литва давно настаивает на размещении в стране немецких войск, однако в данный момент решение Германии представляет значительные трудности для прибалтийской страны в финансовом плане.

«Планируемое размещение немецкой бригады представляет для Литвы огромную финансовую проблему», — следует из текста.

Der Spiegel ссылается на выдержки из письма военного атташе посольства Германии, в котором говорится о скрытых опасениях правительства Литвы из-за финансирования размещения базы ФРГ на территории страны.

Кроме того, для Вильнюса приоритетом является финансирование и модернизация собственной армии, поэтому «Литву застигло врасплох решение министра обороны Германии Бориса Писториуса по размещению военного контингента ФРГ в прибалтийской стране».

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщал, что основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в 2025 году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал скорую дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом.

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