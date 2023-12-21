Исков против допуска Трампа к президентским выборам стало больше

Еще в 16 американских штатах подали иски с требованием не допустить экс-главу США Дональда Трампа к участию в отборе кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Об этом пишет New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

В этих исках заявили, что Трамп якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года во время штурма Капитолия.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Более 50% американцев поддерживают решение Верховного суда штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой.

Позже стало известно, что представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах.

Ранее Трамп-младший предсказал, как на его отце отразится отстранение от праймериз в Колорадо.