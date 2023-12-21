Посол Израиля в ФРГ заявил о причастности палестинских мирных жителей к нападению ХАМАС

Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что мирные палестинцы приложили руку к нападению боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Таким мнением он поделился в подкасте депутата от Свободной демократической партии Германии Франка Мюллера-Розентритта.

По его словам, у израильской стороны есть данные, в том числе фотоснимки, указывающие на то, что «тысячи людей участвовали в этом», «часть населения делала гораздо худшие вещи».

В качестве примеров посол назвал жестокое обращение с женщинами, сексуальное насилие над ними. Также Прозор подверг критике Международный комитет Красного Креста за его действия в секторе Газа.

В свою очередь посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил накануне, что ХАМАС не исчезнет, даже если будет побежден в военном плане, движение продолжит действовать как политическая сила и останется важным игроком в политической арене нового государства.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.