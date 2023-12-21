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Обозреватели ответили, почему Байден не спешил поставлять Украине боеприпасы в начале СВО

Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден в начале спецоперации боялся отправлять на Украину более современное вооружение из-за реакции главы России Владимира Путина. Об этом пишет The Time.

Авторы статьи считают, что Вашингтон испугался ядерного столкновения с Россией, поэтому не спешил поддерживать Украину вооружением. Администрация Байдена была обеспокоена тем, что Путин увидит на Украине «неправильный» тип танка, ракеты или самолета и может ответить ядерным оружием.

Британские журналисты уверены, что если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили больше боеприпасов, то в первые месяцы СВО они могли бы кардинально поменять ситуацию на фронте. Однако Вашингтону нужна стабильная Россия не меньше, чем свободная Украина, заключили обозреватели.

Портал Naharnet до этого сообщал, что бойцы ВСУ становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

Ранее президент Чехии заявил о неудаче контрнаступления ВСУ и больших потерях украинских войск.

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Операция на Украине
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