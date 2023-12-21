Посол: Палестина приветствует любых объективных посредников в конфликте с Израилем

Палестина приветствует в роли посредника те страны, которые готовы объективно судить о палестинско-израильском конфликте. Об этом заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

По его словам, не важно, какое государство возьмет на себя такую роль. Но совершенно точно им не может стать Австрия, поскольку в позиции нынешнего правительства нет объективности, эта страна полностью дисквалифицировала себя в качестве посредника, высказал мнение дипломат.

При этом Шафи добавил, что Россия имеет все шансы внести весомый вклад в урегулирование конфликта Израиля с Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, была начата наземная операция.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.