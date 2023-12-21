«Коммунисты России» планируют открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках

Партия «Коммунисты России» планирует открыть «Сталин-центры» в городах-миллионниках и областных центрах к 2024 году, ко дню рождения Иосифа Сталина. Об этом пишет РИА Новости.

Глава партии Сергей Малинкович сообщил, что 21 декабря 2023 года будет направлено предложение о восстановлении Сталинского района Москвы и возрождении Сталинской премии.

В преддверии 144-летия со дня рождения Сталина, которое отмечается 21 декабря, в Барнауле уже открыт «Сталин-центр», который Малинкович планирует посетить в январе. Он также заявил о планах направить письма мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить Сталинский район и правительству с предложением восстановить Сталинскую премию.

Представители партии также организуют мероприятия в регионах, где имеются памятники и портреты Сталина. Речь идет, в частности, об Осетии, Якутии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Новгороде и Пензе.

В декабре этого года правнук Сталина назвал настоящую дату рождения вождя.

Ранее Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.