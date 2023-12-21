Балицкий заявил, что переговоры с Украиной возможны только после ее полной капитуляции

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что переговоры с Киевом возможны только после полной капитуляции украинской армии и отвода вооруженных сил НАТО от границ России. Об этом Балицкий рассказал в интервью РИА Новости.

По словам главы Запорожской области, любые переговоры допустимы только после капитуляции противника. Другие варианты не могут быть приемлемыми. Поэтому необходимо закончить специальную военную операцию полной капитуляцией Киева.

Кроме капитуляции украинских войск, подчеркнул Балицкий, необходим отвод всех сил НАТО на рубежи 1991 года. Только тогда можно будет добиться того, что конфликт не будет разожжен вновь.

Ранее сообщалось, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной 2024 года. Он заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.