В Палестине заявили, что ХАМАС не исчезнет

По словам посла Палестины в Вене Салаха Абдель Шафи, движение ХАМАС не исчезнет, даже если будет побеждено в военном плане. Об этом пишет РИА Новости.

Салах Абдель Шафи отметил, что ХАМАС может прекратить свое существование как военная структура, но продолжит действовать как политическая сила и останется важным игроком в политической арене Палестины. Он также затруднился ответить на вопрос о будущей роли ХАМАС в управлении сектором Газа, указав на то, что неизвестно, насколько ослаблено движение и способно ли оно продолжать сопротивление военными средствами. Однако дипломат подчеркнул, что ХАМАС — это не только структура, но и идеология с приверженцами по всему миру, поэтому оно может сохранить свое политическое влияние даже после поражения в военной сфере.

В итоге, по его мнению, ХАМАС останется одной из политических сил Палестины, и он надеется, что после войны будет установлена система, позволяющая провести выборы, чтобы люди смогли выразить свою волю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.