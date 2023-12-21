Сенат США на каникулах продолжит согласование помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что сенат не намерен до наступления нового года проводить никаких голосований, но будет продолжать консультации о дополнительных финансовых ассигнованиях, в том числе и Киеву. Об этом со ссылкой на выступление Шумера в сенате сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что рождественские каникулы станут активным и важным временем для верхней палаты США. Переговоры в сенате будут продолжаться без перерыва, чтобы достичь соглашения о критически значимом для национальной безопасности дополнительном финансировании.

Ранее сообщалось, что лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер предложил спикеру палаты представителей республиканцу Майку Джонсону отложить каникулы ради утверждения финансовой помощи Украине.

Члены нижней палаты конгресса должны уйти на рождественско-новогодние каникулы с 14 декабря по 9 января.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.