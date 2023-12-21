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Трамп может повлиять на сенаторов по вопросу помощи Украине

Сенатор Шумер заявил, что Трамп имеет влияние для блокировки помощи Украине

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Brian Snyder/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп имеет возможности повлиять на республиканцев в конгрессе, чтобы заблокировать выделение помощи Украине. Такое мнение высказал лидер демократов в сенате страны Чак Шумер в интервью газете Politico.

Как пишет издание, Шумер видит серьезную угрозу в вопросе любой будущей сделки по сочетанию более строгой пограничной политики с миллиардами долларов иностранной помощи. В интервью он заявил, что он рассчитывает на то, что «идеологическая середина» Республиканской партии спасет пакет расходов президента США Джо Байдена на национальную безопасность от консервативного давления и от «презрения Трампа».

По его мнению, около пяти республиканцев в сенате точно проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине. Еще 15 проголосуют против него, несмотря ни на что, а на остальных может повлиять Трамп, считает он.

«Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том… поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?» — сказал Шумер.

До этого Трампу предсказали три сценария после решения суда в Колорадо.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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