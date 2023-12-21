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Рогов: Зеленский несамостоятелен, поэтому нет смысла вести с ним какие-либо переговоры

Рогов назвал бессмысленным проведение переговоров с несамостоятельным Зеленским

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Reuters

Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта. Об этом общественный деятель рассказал в интервью РИА Новости.

Рогов назвал Зеленского «формальным главой оккупационной администрации внешних сил на постукраинском пространстве». Поэтому проведение с ним переговоров является бессмысленным и смешным. Зеленский не обладает договороспособностью.

Рогов предположил, что Запад с легкостью расправится с Зеленским, когда тот перестанет быть ему нужным. Поэтому Зеленскому только повезет, если он попадет в плен и будет судим трибуналом, организованным Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский хочет продолжения конфликта с РФ, так как полагает, что это поможет ему сохранить пост.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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