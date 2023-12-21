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В Чехии назвали Россию «прямой угрозой безопасности»

ВС Чехии сочли Россию прямой угрозой безопасности

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Во вступительном слове к новой концепции развития армии начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка заявил, что Чехия рассматривает Россию как «прямую угрозу безопасности» и «потенциального военного противника». При этом Прага, по словам чешских военных, стремится минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе, пишет РИА Новости.

В сентябре чешское издание Seznam Zprávy сообщило о новой оборонной стратегии Чехии, в которой Россия была названа «самой серьезной угрозой» для страны. Газета отметила, что данный документ уже был одобрен советом безопасности республики. Основной целью чешской оборонной политики в этом документе названа «подготовка к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием».

В своем вступительном слове Ржехка подчеркнул: «Россия является прямой угрозой нашей безопасности и потенциальным военным противником... Наша цель — избежать войны и уменьшить вероятность массового насилия в Европе». Слова генерала приводятся на сайте министерства обороны.

В новой концепции также отмечается, что чешская армия сталкивается с недостатком персонала и боеприпасов, а также испытывает ограничения в области ремонта бронетехники и размещения союзных контингентов на своей территории. Кроме того, ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий в армию.

В России заявили, что Чехия и Словакия не смогут существовать без ее нефти.

Ранее президент Чехии предрек сдвиг в конфликте на Украине.

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