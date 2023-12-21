Экс-президент Украины рассказал в Раде о нехватке снарядов и систем ПВО

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной раде рассказал о сложной ситуации в зоне конфликта и призвал завершить возведение трех линий обороны в ближайшие месяцы. Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.

В ходе своей речи он, ссылаясь на украинских военных, отметил нехватку снарядов и систем противовоздушной обороны.

Порошенко призвал власти прямо сейчас ускорить «строительство глубокоэшелонированных фортификационных сооружений».

По его словам, в 2014–2015 годах каждый губернатор был ответственен за свой участок фронта и строительство финансировалось за счет бюджета страны.

«Была первая, вторая и третья линии. Сейчас это должен быть вопрос государственного значения. Через 2-3 месяца должны завершить этот процесс», — сказал он.

Экс-президент также заявил, что десятки тысяч беспилотников до сих пор лежат на складах. Порошенко призвал проверить эту информацию.

До этого Порошенко заявлял, что Украина не должна оказаться заложником внутренней политики США.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.