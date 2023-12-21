Конгрессмены призвали власти США ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ

Группа американских конгрессменов направила советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану письмо с призывом ввести всеобъемлющие санкции против энергетического сектора России, сообщает РИА Новости.

В документе, который подписали руководители различных комитетов и подкомитетов палаты представителей, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности, осуждается проводимая Белым домом политика «ценового потолка», позволяющая России продолжать финансирование конфликта на Украине. По мнению конгрессменов, «ценовой потолок» не продемонстрировал эффективности, которой от него ожидали.

Вместо этого члены палаты представителей считают необходимым ввести всеобъемлющий режим санкций против российского энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи ее энергоресурсов, в частности, нефти.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.