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Макрон заявил о возможности приглашения в 2024 году Путина во Францию

Макрон не исключил приезд Путина на 80-летие высадки союзников в Нормандии

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AP

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности приглашения в 2024 году в страну президента России Владимира Путина в случае проведения мирных переговоров по Украине. Об этом Макрон сказал в интервью телеканалу France 5.

Беседовавшие с французским президентом репортеры подняли вопрос о предстоящих в следующем году крупных событиях, в частности о торжествах, посвященных 80-летнему юбилею высадки союзников в Нормандии. Журналисты предположили, что среди приглашенных гостей не будет президента России. Макрон ответил, что приезд во Францию Путина может состояться, если он проведет мирные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза.

За день до этого Путин рассказал о своих отношениях с Макроном. Он подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты с Францией на высшем уровне, если французская сторона проявит к этому интерес.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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