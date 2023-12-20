Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали о «трудном решении» Байдена

Белый дом: Байден принял «трудное решение», помиловав беглого дипломата Сааба

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял «трудное решение», помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, чтобы реализовать данный обмен, Байдену пришлось принять чрезвычайно трудное решение, а также сделать то, чего столь активно добавились венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба.

Чиновник подчеркнул, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест. 

До этого стало известно, что администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США.

Соединенные Штаты в рамках сделки с Венесуэлой освободили дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти граждан США, которые находятся в заключении в Венесуэле.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами