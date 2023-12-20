В Белом доме рассказали о «трудном решении» Байдена

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что президент США Джо Байден в рамках договоренности с Венесуэлой об освобождении задержанных американских граждан принял «трудное решение», помиловав беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, чтобы реализовать данный обмен, Байдену пришлось принять чрезвычайно трудное решение, а также сделать то, чего столь активно добавились венесуэльские коллеги, то есть помиловать Алекса Сааба.

Чиновник подчеркнул, что в рамках сделки правительство президента Николаса Мадуро также согласилось освободить порядка двух десятков заключенных и еще несколько лиц, на имена которых были выписаны ордера на арест.

До этого стало известно, что администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США.

Соединенные Штаты в рамках сделки с Венесуэлой освободили дипломата Алекса Сааба в обмен на освобождение по меньшей мере десяти граждан США, которые находятся в заключении в Венесуэле.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.