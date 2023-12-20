Байден назвал Трампа «мятежником»

Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа «мятежником» за, по версии нынешнего американского лидера, поддержку штурма конгресса 6 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

У президента США поинтересовались, считает ли он бывшего американского лидера «мятежником», на что Байден ответил, что «это очевидно».

Байден утверждает, что Трамп «определенно поддержал мятеж, в этом нет сомнений».

До этого Байден заявил, что демократы в США рискуют «потерять все» в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

Как отмечается в сообщении издания, предвыборный штаб Байдена все больше внимания уделяет Трампу как вероятному кандидату от республиканской партии, поскольку он готовится к матчу-реваншу 2020 года.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован низким рейтингом и результатами проведенных недавно опросов, глава государства интересовался у своих помощников, что они делают, чтобы это исправить.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».