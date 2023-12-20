Блинкен согласился с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным в том, что постоянная поддержка стран Запада имеет решающее значение для Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал Блинкен.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку, отметив, что 90% помощи в области безопасности, которую США предоставили Украине, было потрачено в Соединенных Штатах.

Ранее Блинкен заявил, что у США почти закончились время и деньги из предыдущих траншей для оказания помощи Украине, и призвал конгресс выделить новый пакет помощи. В связи с этим он призвал конгресс как можно скорее достичь компромисса и выделить Украине деньги.

До этого сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал «фантазиями» планы Киева выйти на границы 1991 года. По мнению сенатора, США в данный момент предоставляют Украине только возможность погрязнуть в еще большем хаосе и разрушениях. Вэнс предлагает изменить политику США и «выступить в поддержку мира».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.