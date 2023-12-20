Саудовская Аравия представила мирный план по сектору Газа

Аналитики Саудовской Аравии создали и передали в МИД Франции мирный план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной посредством остановки боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно плану, военное руководство радикальной группировки ХАМАС предполагается «эвакуировать» в Алжир из-за хороших взаимоотношений страны с главными спонсорами группировки — Катаром и Ираном. Кроме того, предлагается сформировать «переходный совет», объединяющий главные партии — ХАМАС, «Исламский джихад (организация запрещена в России) и Фатх» и на четыре года назначить его ответственным за управление регионом с целью организации президентских и парламентских выборов. В документе также предложено разместить в Газе арабский миротворческий контингент в соответствии с мандатом ООН.

До этого контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Проект был представлен пятерке стран, входящих в Совет Безопасности ООН.

Ранее ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе.