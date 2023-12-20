В Госдепе рассказали о будущем Украины, которая не будет зависеть от помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты имеют «очень четкий план» будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения ей помощи на текущем уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный план гарантирует то, что Украина сможет «стоять на собственных ногах» в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости.

Блинкен подчеркнул, что США и союзникам нужно «помочь Киеву преодолеть эти зиму, весну и лето».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине в январе, однако «время не на стороне» Вашингтона в этом вопросе.

До этого глава внешнеполитического ведомства и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что совет министров Италии принял законопроект, согласно которому республика в следующем году продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.