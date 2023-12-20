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В США заявили, что Си поделился с Байденом планами по Тайваню

NBC: Си Цзиньпин в США напрямую сказал Байдену, что Тайвань воссоединится с КНР

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Alex Brandon/AP

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско напрямую сказал ему, что Тайвань воссоединится с Китаем. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По информации источника, китайский лидер заявил, что КНР не собирается применять силу для воссоединения. Также Си Цзиньпин отметил, что США ошибаются, прогнозируя намерение Китая воссоединиться с полуостровом в 2025 или 2027 году. Глава Китая заявил, что Пекин пока не определился с точными датами.

Сообщается, что американцы отклонили просьбу Пекина публично поддержать намерение Китая провести мирное воссоединение с Тайванем.

19 декабря представитель министерства обороны Китая У Цянь выразил протест из-за военных поставок на Тайвань со стороны Соединенных Штатов.

18 декабря Fox News сообщал, что председатель специального комитета палаты представителей по Китаю Майк Галлахер запрашивает созыв секретного брифинга Пентагона по вопросу сдерживания КНР и помощи Тайваню.

Ранее было названо слабое место Китая в борьбе за Тайвань.

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