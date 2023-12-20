В Белом доме прокомментировали возможность дополнительного финансирования Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется, что Конгресс США одобрит выделение дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине в январе, однако «время не на стороне» Вашингтона в этом вопросе. Об этом сообщает ТАСС.

Кирби подчеркнул, что российским войскам будет легче продвигаться вперед по мере замерзания почвы в конце января и феврале, поэтому «время не на нашей стороне».

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет получить финансирование как можно скорее, это с наибольшей вероятностью произойдет в январе, но «чем раньше, тем лучше».

По его словам, американская сторона может предоставить Украине еще один пакет военной помощи до одобрения Конгрессом запроса американской администрации на дополнительные бюджетные ассигнования, который может быть передан до конца года.

До этого глава внешнеполитического ведомства и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что совет министров Италии принял законопроект, согласно которому республика в следующем году продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.