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Россия доставила партию гумпомощи для населения сектора Газа

Спецборт Ил-76 МЧС России доставил в Египет 18 тонн гумпомощи для жителей Газы

Самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские спасатели передали представителям египетского общества Красного Полумесяца более 18 тонн гуманитарного груза. Далее эта помощь будет направлена жителям сектора Газа. В составе груза — медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших.

20 декабря глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что Совет Безопасности (СБ) ООН в ближайшее время сможет отреагировать на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

До этого телеканал CNN сообщал, что израильскими властями рассматривается возможность строительства на севере сектора Газа «гуманитарного комплекса», предназначенного для гражданского населения Палестины.

19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников.

Ранее главы МИД России и Египта заявили о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе.

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