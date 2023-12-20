Россия собирается поддерживать диалог с Израилем по вопросам безопасности

Россия и Израиль будут поддерживать диалог по вопросам безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Сергея Рябкова с израильским послом Александром Бен Цви, который завершает свою миссию в Москве.

«В ходе беседы была подтверждена обоюдная нацеленность на дальнейшее укрепление двусторонних связей, включая поддержание активного политического диалога по актуальным вопросам международной безопасности», — говорится в сообщении.

Александр Бен Цви завершит свою миссию в конце декабря. Его преемницей станет Симона Гальперин, сообщал дипломат.

20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешние силы собираются использовать конфликт в секторе Газа для начала большой войны на Ближнем Востоке.

Также глава МИД РФ выразил надежду, что справедливость восторжествует как на Украине, так и на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров рассказал, на какие договоренности по ближневосточному конфликту не согласится РФ.