Венесуэла отпустит десятки человек ради освобождения в США соратника Мадуро

Венесуэла пообещала освободить 36 человек, в том числе 12 граждан США, в обмен на освобождение в Соединенных Штатах соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — говорится в публикации.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на осведомленный источник, сообщало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, но его приезд в страну все еще находится на повестке Кремля.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, как оценивают давление Запада на Россию.