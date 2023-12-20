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Венесуэла отпустит десятки человек ради освобождения в США соратника Мадуро

Reuters: Венесуэла обменяет 36 человек на освобождение в США соратника Мадуро

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Reuters

Венесуэла пообещала освободить 36 человек, в том числе 12 граждан США, в обмен на освобождение в Соединенных Штатах соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

«Венесуэла освободит 36 человек, в том числе 12 американцев, в обмен на освобождение США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — говорится в публикации.

Ранее агентство Associated Press, ссылаясь на осведомленный источник, сообщало, что администрация главы Белого дома Джо Байдена освободила близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных из США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года, но его приезд в страну все еще находится на повестке Кремля.

Ранее в МИД Венесуэлы рассказали, как оценивают давление Запада на Россию.

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