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Захарова сравнила Германию с крадущим подарки Гринчем

Захарова: Германия ведет себя как Гринч, запрещая ввозить подарки из России

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Universal Pictures

Власти Германии ведут себя как персонаж детского фильма «Гринч — похититель Рождества». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение таможни ФРГ о запрете на ввоз подарков из России, сообщает РИА Новости.

«То, что происходит в Германии, напоминает фильм «Гринч — похититель Рождества», – сказала Захарова.

Она добавила, что политика ФРГ в сфере антироссийских санкций напоминает съемки сиквела этого фильма, и назвала решение немецких таможенников «абсурдом» и «ментальным нездоровьем».

Дипломат также посоветовала спросить у жителей Германии, нравится ли им, что правительство так себя ведет.

До этого таможня ФРГ запретила ввозить в страну из России вещи и вещества, которые подпадают под санкционные. Например, целлюлозу и бумагу, которые могут использовать в подарочных упаковках.

Также сообщалось, что немецкие таможенники задерживают товары русскоговорящих бизнесменов, даже если они не входят в санкционные списки.

Ранее стали известны самые желанные подарки россиян на Новый год.

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