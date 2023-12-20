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На Украине опровергли заявления о дефиците снарядов у России

Бывший депутат Лапин: заявления о дефиците снарядов у России не имеют оснований

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Павел Лисицын/РИА Новости

Заявления украинских пропагандистов о нехватке снарядов у российской армии не имеют под собой оснований. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

«Кто говорит про дефицит у русских, езжайте под Бахмут, и вы сами все увидите», — сказал он.

При этом политик отметил, что украинские войска страдают из-за отсутствия поставок оружия, что сильно сказывается на пехоте. Если ситуация на передовой не улучшится, то солдатам нужно будет покинуть нынешние позиции.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщала, что бои в зоне военных действий стали еще более устрашающими для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как западные страны прекратили поставки военной помощи Украине в нужном количестве.

20 декабря The Wall Street Journal сообщала, военные на Украине считают, что страна не избежит всеобщей мобилизации.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США хотят переложить свои многомиллиардные расходы для Украины на Евросоюз.

Ранее в США предложили Украине брать пример с нацистской Германии.

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