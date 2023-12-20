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Премьер Словакии объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО

Премьер Словакии: принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался против вступления Украины в НАТО и выразил уверенность, что этого никогда не произойдет. Об этом словацкий политик заявил в интервью изданию InfoVojna.

«<...> Я это сказал и на встрече с (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом: чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны», — сказал Фицо.

По словам премьера, такой политики он намерен придерживаться, пока у него будет оставаться возможность влиять на политическую арену Словакии.

Фицо также прокомментировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его мнению, пройдут годы, прежде чем Киев сможет присоединиться к объединению.

До этого Роберт Фицо заявил, что Запад использует Украину для ослабления России.

Ранее премьер Словакии сообщил о социальных угрозах в НАТО.

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