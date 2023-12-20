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США нашли способ обезопасить корабли НАТО в Красном море

FT: США с союзниками намерены создать безопасный коридор для судов в Красном море

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Армия обороны Израиля

США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты и союзники планируют, что корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

Издание подчеркивает, что в рамках операции «Страж процветания», усиленной группы в Красном море, о которой объявил Пентагон в понедельник, планируется установить безопасный коридор для коммерческого судоходства с по меньшей мере полдюжины союзников.

Источник из США подчеркнул, что на данный момент план находится на ранних этапах, в будущем он может измениться.

До этого представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

Ранее Израиль не исключил участия в операции против хуситов в Красном море.

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