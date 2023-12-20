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Палестина обратилась в МУС

Палестина обратилась в МУС в связи с действиями Израиля в Газе

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Athit Perawongmetha/Reuters

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в связи с действиями Израиля в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, палестинская сторона считает, что все преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль должен быть призван к ответу. В связи с этим Палестина подала заявление в Международный уголовный суд.

Он уточнил, что обращения в суд были направлены около трех недель назад.

Дипломат добавил, что главный прокурор МУС посетил регион и заявил, что ХАМАС «мог совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже».

Абдель Шафи подчеркнул, что палестинская сторона считает, что все должно быть расследовано, а все, кто совершил военные преступления, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности.

До этого Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с главой политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Катаре.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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